Abusa della ex su un motoscafo sul lago di Como: condannato un vigili del fuoco Il 54enne Mario Mascherona: il vigile del fuoco di Sondrio, nonché speaker radiofonico per Radio Station One in Valtellina, è stato condannato a 7 anni: è stato ritenuto responsabile di una violenza sessuale nei confronti della ex compagna.

A cura di Giorgia Venturini

È arrivata la condanna a 7 anni per il 54enne Mario Mascherona: il vigile del fuoco di Sondrio, nonché speaker radiofonico per Radio Station One in Valtellina, è stato ritenuto responsabile violenza sessuale, maltrattamenti, lesioni personali e cessione di sostanze stupefacenti. I giudici del collegio penale del Tribunale di Lecco hanno raddoppiato la pena richiesta della pm Chiara Di Francesco.

Per cosa è stato condannato il vigile del fuoco

Le indagini nei suoi confronti erano scattate dopo che una donna, con cui il 54enne aveva avuto una relazione, era stata sua vittima di violenza sessuale. La donna si era rivolta alle forze dell'ordine per denunciarlo anche per presunti maltrattamenti, lesioni e appropriazione indebita, oltre che per averle ceduto droga. Lo speaker era andato a processo anche per diffamazione: alla base ci sarebbero stati dei post pubblicato su Facebook contro la donna. Per questo capo d'imputazione però, come riporta La Provincia di Sondrio, il pubblico ministero aveva chiesto l'assoluzione, esattamente come poi hanno deciso i giudici. L'uomo non è stato ritenuto responsabile anche di appropriazione indebita, tra i capi d'imputazione del processo.

La violenza sessuale a bordo di un motoscafo

Nei suoi confronti tra le condanne c'è quella di violenza sessuale: lo stupro si sarebbe verificato a bordo di un motoscafo sul lago di Como, all'altezza di Lecco. La donna una volta di nuovo libera a terra si era poi presentata della forze dell'ordine, facendo così scattare le indagini. Ora l'imputato, difeso dall'avvocata Nadia Invernizzi, potrà decidere se fare ricorso in Appello.