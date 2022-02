Abbandona rifiuti sulle strade di Cologno Monzese: scatta una multa da 7mila euro Un uomo è stato multato per 7mila euro perché è stato sorpreso più volte ad abbandonare rifiuti sui lati della strada a Cologno Monzese: ad allertare la polizia locale è stato un cittadino.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Scaricava regolarmente grosse quantità di rifiuti per strada con il suo furgone. Fino a quanto la polizia locale non lo ha scoperto e ha fatto scattare una multa da 7mila euro. Ma c'è di più: l'uomo al volante del furgone una volta fermato è stato scoperto senza patente.

L'appello del sindaco

A far scattare l'allarme, stando a quanto precisato da Milano Today, è stata la segnalazione di un cittadino che si era accorto dell'abitudine illegale dell'uomo: regolarmente infatti scaricava i rifiuti nel comune di Cologno Monzes, paese alle porte di Milano. È stato invece grazie al sistema di video-sorveglianza della zona che è stato possibile rintracciare il furgone dell'uomo e far scattare la multa. Sull'accaduto è intervenuto anche il sindaco Angelo Rocchi che ha commentato così: "Mi rivolgo a tutti voi per sottolineare l'importanza delle vostre segnalazioni. Se siete testimoni di abbandoni di rifiuti o di altri reati, fate in modo di comunicare alla polizia locale tutti gli elementi utili a facilitare una rapida identificazione dei veicoli utilizzati". E ancora: "In particolar modo prendete nota del numero di targa, anche parziale, del veicolo così da permettere al sistema di lettura targhe di identificare e comunicare alle forze dell'ordine ogni accesso nei confini della nostra città e ogni spostamento all'interno del nostro territorio. Utile è anche il colore, il modello ed eventuali segni identificativi che possano semplificare le indagini". Per qualsiasi altra segnalazione simile il sindaco invita a contattare le forze dell'ordine, solo così si possono impedire altri danni all'ambiente come questi.