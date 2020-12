A Pavia solo due operatori su dieci nelle Rsa si farebbero vaccinare: “Impensabile, serve l’obbligo”

In provincia di Pavia solo il venti per cento degli addetti nelle Rsa sarebbe disponibile a farsi vaccinare contro il Covid. Un dato allarmante che è stato comunicato dalla direttrice dell’Ats pavese. “Ci sono i presupposti per pensare che nei loro confronti pesi un vero e proprio obbligo”