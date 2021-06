in foto: Alcuni dei farmaci sequestrati

Ci sono anche compresse di Kamagra, medicinale equivalente contenente lo stesso principio attivo del ben più noto Viagra, tra le migliaia di farmaci illegali sequestrati dalla Guardia di finanza a Milano. L'operazione, coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica Maria Letizia Mocciaro, ha consentito di scoprire e bloccare un ingente traffico illegale non solo di farmaci, ma anche di integratori alimentari. Le indagini sono iniziate a gennaio di quest'anno e hanno portato i militari delle Fiamme gialle nei locali di due esercizi commerciali di proprietà di due commercianti cinesi, dove sono stati trovati oltre 12mila farmaci, messi in vendita senza che i titolari ne avessero l'idoneo titolo, e mezzo milione di integratori alimentari che sono risultati pericolosi per la salute e sono stati per questo motivo sequestrati.

Le analisi di laboratorio condotte dal Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Milano hanno evidenziato che il materiale sequestrato aveva una composizione differente rispetto a quanto dichiarato sulle confezioni: all'interno erano presenti metalli pesanti e anche sostanze potenzialmente nocive per la salute dei consumatori. Sulle confezioni dei farmaci campeggiava inoltre la dicitura "anti-Covid-19", ma nei fatti era impossibile risalire all'origine, alle modalità di produzione e o di conservazione degli stessi.

I prodotti sequestrati, se messi in commercio, avrebbero generato un volume d'affari di oltre un milione di euro: numerosi gli esercizi commerciali compiacenti che erano pronti a venderli. Oltre al sequestro dei farmaci e degli integratori, le Fiamme gialle hanno anche denunciato due cittadini cinesi: rispondono di abuso della professione di farmacista, commercio e/o somministrazione di medicinali guasti e/o imperfetti e frode in commercio.