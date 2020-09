in foto: (foto di repertorio)

Riparte il dopo scuola nelle primarie milanesi. A dare la notizia, attraverso un comunicato stampa, è il Comune di Milano. Le attività ripartiranno dal 26 ottobre e, per garantire la sicurezza dei bambini, sono state approvate delle linee guida che rispettano le direttive del ministero dell'Istruzione, della Regione Lombardia e del Comitato tecnico scientifico. Le direttive prevedono una durata fissa, piccoli gruppi di studenti e un educatore che sarà lo stesso per tutto l'anno. Inoltre in caso di un numero elevato di richieste saranno create delle graduatorie al fine di evitare assembramenti e situazioni di pericolo per la salute dei piccoli.

Priorità ai minori residenti nel comune di Milano

Il post scuola durerà infatti un'ora e mezza e partirà al termine dell'attività scolastica. Le iscrizioni saranno aperte il 2 ottobre e potrà svolgersi solo in quegli istituti dove esistono degli spazi in cui sarà possibile rispettare le norme di distanziamento. Le aree utilizzate saranno inoltre igienizzate sia prima che dopo l'utilizzo.

Dal Comune fanno sapere inoltre che saranno creati dei gruppi con un minimo di dieci frequentanti e di dimensioni contenute e adeguate agli spazi disponibili. Ogni gruppo avrà un educatore che sarà sempre lo stesso per tutto l'anno scolastico. Nel caso in cui dovessero esserci delle richieste superiori alle disponibilità saranno create delle graduatorie che terranno conto della composizione del nucleo familiare, della presenza di uno o più persone con disabilità e delle condizioni lavorative dei genitori. Da quanto si legge nel comunicato, la priorità sarà data ai bambini residenti nel comune di Milano. “Nei prossimi mesi monitoreremo l’evolversi della situazione epidemiologica per verificare le condizioni per riavviare altri servizi e ritornare, a piccoli passi, verso la scuola che tutti ricordiamo e a cui siamo affezionati”, ha affermato l'assessore all’Educazione Laura Galimberti. Tra le altre iniziative la possibilità di fornire personale delle cooperative – che si occupano del pre e post scuola- per aiutare a dare una mano nella fase di avvio dell'attività.