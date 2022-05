A Milano nasce lo sportello psicologico per gli adolescenti: come funziona Il Comune ha lanciato il progetto “AccogliMI” per 60mila ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni che necessitano di un supporto psicologico.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

In questo periodo post pandemia si sta cercando di andare incontro ai giovani, un po’ le vittime indirette delle ondate Covid.

Dai dati raccolti, è emerso che in università le richieste e i colloqui con gli psicoterapisti sono aumentati del 75 per cento, mentre nelle scuole superiori gli studenti hanno denunciato il loro stress ripartenza occupando i loro istituti. Per andare incontro ai ragazzi anche Regione Lombardia e il Comune stanno facendo la loro parte: la prima ha avviato un processo per la nascita dello psicologo di base mentre ora il Comune ha lanciato il progetto “AccogliMI” per 60 mila ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Si tratta proprio di un progetto a supporto due giovani per prevenire la cronicizzazione del disagio.

Come funziona il supporto psicologico

I ragazzi se volessero contattare uno psicologo non devono far altro che chiamare il numero verde 800.666.315 p scrivere su whatsapp al numero 335.1251973 attivi il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12. A segnalare un disagio di un ragazzo possono anche essere gli insegnanti: potranno segnalare i problemi agli operatori del centralino e chiedere "un supporto". Alcuni presidi stanno già fissando alcuni appuntamenti. L’investimento è di 500mila euro, il progetto è finanziato fino ad agosto 2023. Il disagio giovanile oggi è un problema nel post pandemia perché è aumentata anche la criminalità giovanile nella città. Pensiamo ai fatti di capodanno o al fatto che siano aumentate le risse in città. Questo è un campanello d’allarme che hanno colto le istituzioni e stanno provvedendo con nuovi progetti a supporto dei giovani.