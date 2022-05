A Milano in vendita il primo appartamento in Italia che si può comprare con i Bitcoin A Milano è stato messo in vendita il primo appartamento in Italia acquistabile con pagamento in Bitcoin. Costa 940.000 euro.

L’appartamento in vendita (Foto: LuxForSale)

A Milano è stato messo in vendita il primo appartamento d'Italia acquistabile con le criptovalute. Nell'annuncio comparso sul sito Luxforsale, infatti, si legge che come metodo di pagamento sono accettati gli euro, i Bitcoin ed Ethereum, un'altra criptovaluta famosa. Inoltre, qualora si procedesse con una transizione con quest'ultima, l'acquirente riceverà in omaggio tre land virtuali dell'intero appartamento e l'NFT della casa.

A Milano il primo immobile acquistabile con pagamento in Bitcoin

Il particolare annuncio, unico nel suo genere per il momento, riguarda un quadrilocale disposto su due livelli in zona Cinque Giornate a Milano. Posto al secondo e terzo piano della palazzina, l'appartamento è composto da un soggiorno con balcone, una cucina abitabile, uno studio convertibile in camera da letto e un bagno con vasca. Per accedere al piano superiore c'è poi una scala a chiocciola interna che porta al terzo livello dove si trovano un'altra camera da letto con terrazzino e un'ulteriore stanza più un bagno con doccia. Inclusa nella vendita anche una cantina al piano interrato. Il tutto per 940.000 euro. Per comprarlo allo stato di cambio attuale, servirebbero 31,16 Bitcoin oppure 464,1 Ethereum.

In città un bancomat per cambiare euro in Bitcoin

Cinque anni fa a Milano è stato inaugurato il primo bancomat interamente dedicato alle criptovalute. Tramite l'installazione dello sportello è stato possibile cambiare gli euro in Bitcoin, Ethereum o Litecoin. Come spiegato dal Ceo di Chainblock Federico Pecoraro al Corriere della sera "il nostro ATM milanese introduce una serie di novità. La prima è che si potrà anche stampare un wallet fisico che potrà essere utilizzato come una carta contactless per pagare nei negozi. In questo modo cerchiamo di riportare a una dimensione più reale le criptomonete che spesso vengono associate solamente a un mondo virtuale e che ultimamente sono considerate come uno strumento di speculazione. Vogliamo sviluppare un sistema di pagamento che sia semplice e intuitivo".