A Milano comprare casa costa sempre di più: non si arresta il caro prezzi A Milano aumentano i prezzi di vendita delle case, ma anche la domanda da parte dei cittadini: l’aumento non si è arrestato nemmeno durante la pandemia.

A cura di Ilaria Quattrone

A Milano aumenta il prezzo delle case, ma anche la domanda di persone interessate ad acquistarle: a rivelarlo è l'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa che sostiene, come il trend immobiliare nel capoluogo meneghino continui a essere positivo. È dal 2016 che i prezzi continuano a crescere senza alcuna battuta d'arresto nemmeno durante la pandemia da Covid-19. Secondo Tecnocasa, nella prima parte del 2021, i valori a Milano si sono chiusi con una crescita del 2 per cento.

Le zone periferiche sono in recupero

La responsabile ufficio studi del Gruppo Tecnocasa, Fabiana Megliola, ha infatti spiegato che mentre il valore delle zone centrali è stabile, quello per le zone più periferiche è in netto recupero: "Tra le motivazioni – spiega – la ricerca di spazi esterni e più ampi a prezzi più accessibili anche se a Milano il trend era in atto prima del lockdown visto i prezzi meno accessibili delle zone centrali e semicentrali". Il capoluogo meneghino, si legge in una nota stampa, è anche la città più veloce come tempi di vendita che si aggirano a 62 giorni.

Boom per l'area Città Studi-Indipendenza e zona Fiera-San Siro

Dopo il rallentamento che si è avuto nel 2020 nel centro città, è la zona di Porta Romana ad attirare più investitori mentre il quartiere di Porta Genova è in leggero calo. Non solo perché gli investitori hanno rallentato, ma soprattutto perché viene segnalata una distanza tra le richieste dei proprietari e la disponibilità di spesa dei cittadini interessati all'acquisto. Boom invece per le aree di Città Studi-Indipendenza – che segnano un più 3,3 per cento – e la zona di Fiera-San Siro (più 3 per cento). In questi quartieri infatti è stato registrato un aumento dei prezzi di gran lunga superiore alla media. È quanto successo per esempio per i quartieri di Città Studi, Crescenzago e piazza Udine: oltre a poter acquistare a prezzi contenuti case più grandi, a Crescenzago sono stati costruiti nuovi edifici che hanno reso più dinamico il mercato. Inoltre nella zona c'è grande attesa per il prolungamento della metrotramvia che da Bicocca passerà al Quartiere Adriano e arriverà a Cascina Gobba. Nella zona Fiera-San Siro, una rilevanza importante ha avuto la metro M5, la vicinanza a CityLife e il completamento della riqualificazione dell'area.

Grande attenzione per le aree in riqualificazione

Sulla stessa scia anche l'area di Vercelli – Lorenteggio che fa segnare un più 2,4 per cento. Questo è stato reso possibile sia dalla vicinanza alla metro, ma anche di diversi condomini con aree verdi. Anche l'area Bovisa-Sempione sta ottenendo dei buoni risultati: a Bovisa, per esempio, gli investitori stanno seguendo il recupero dell'area. Ovviamente influisce anche la presenza dell'Università. Stessa cosa per la zona Sarca-Testi-Bicocca dove soprattutto i giovani acquistano per la presenza dell'Università e dell'ospedale Niguarda. Anche i quartieri di Forlanini-Bonfadini Ungheria e Ponte Labro si fanno sentire gli effetti della metro blu e la vicinanza di Santa Giulia dove stanno avvenendo gli ultimi lavori in vista delle Olimpiadi Invernali 2026.