video suggerito

A Milano ci sono alcuni barbieri volontari che girano con un furgone per tagliare i capelli ai senza tetto Alcuni barbieri volontari dell’associazione AlaTha Onlus ogni sera girano per Milano con un furgone verde e offrono un taglio di capelli ai senza tetto. Il progetto si chiama ‘Docce solidali’ ed è nato con lo scopo di promuovere l’igiene, la dignità e l’autonomia abitativa alle persone senza fissa dimora. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il furgone di ‘Docce solidali' (foto da Alatha Onlus)

Ogni sera, dal 2023, un furgone verde si aggira per le vie del centro di Milano. Al suo interno ci sono docce, spogliatoi e persone che intendono aiutare chi non ha più una casa in cui dormire. Sono i volontari di AlaTha Onlus, l'associazione nata nel 1995 con l'obiettivo di "mantenere le persone nella condizione di poter pensare a un riscatto". Tra chi ha scelto di aiutare il prossimo aderendo al progetto ‘Docce solidali', anche alcuni barbieri che si offrono di tagliare i capelli ai senza tetto in cambio della loro compagnia.

Come mostrato dal servizio andato in onda su Tgr Lombardia, il momento migliore per potersi interfacciare con le persone senza fissa dimora è quando riescono a trovare un giaciglio per la notte, ad esempio tra i portici di San Babila. Si tratta di una fase delicata, perché, come spiega un volontario, "a volte rischiano di essere derubati e perdere così documenti e vestiti".

Una volta individuato il punto giusto in cui trascorrere la notte, i clochard vengono avvicinati dai volontari di AlaTha Onlus. Quello che gli viene offerto è un momento in cui prendersi cura di sé, farsi una doccia, cambiarsi i vestiti e tagliarsi i capelli. "Sono persone che hanno perso tutto", spiega un altro volontario. Come ad esempio, un ex autista che spiega di essersi rotto quattro costole per una caduta, di non percepire uno stipendio ormai da un anno e di dormire "dove capita".

Il progetto ‘Docce solidali' è nato nel 2023 proprio con lo scopo di promuovere l'igiene, la dignità e l’autonomia abitativa alle persone senza fissa dimora. Tra i volontari che ogni sera girano a bordo del furgone verde, anche una parrucchiera che lavora nel mondo dello spettacolo: "Dedico il mio tempo alle persone più bisognose", ha spiegato ai microfoni del Tgr, "è un momento per fare conversazione e di condivisione".