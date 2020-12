A Milano arriva il primo cocktail bar virtuale. Emrah Karaman, 30 anni, proprietario del locale Star Zagros Kebabbar, ha creato il primo Instabar. L'idea nasce per far fronte alle disposizioni previste nell'ultimo Dpcm che prevede la chiusura dei bar alle 18. Una chiusura che impedisce di poter frequentare qualsiasi tipo di locale in cui consumare drink dopo l'orario aperitivo. E per questo motivo, Karaman ha deciso di creare un cocktail bar sui social che potesse evitare "assembramenti fisici", permettendo comunque di consumare un cocktail in compagnia

I cocktail potranno essere composti direttamente a casa

Per chi ne avesse voglia sarà infatti possibile accedere alle live session, condivise sui canali social del ristorante, e ordinare il proprio drink. Il cocktail arriverà direttamente a casa in apposite buste che conterranno la miscela, il ghiaccio e le guarnizioni. Il cliente comporrà il drink, seguendo le indicazioni del bartender, e potrà poi consumarlo durante la sessione in compagnia di vecchi e nuovi amici.

L'Instabar partirà dal 18 dicembre

L'idea di Karaman è quella di recuperare un po' della socialità persa a causa dell'emergenza Coronavirus: "Non lo facciamo solo per i clienti, ma anche per noi stessi – spiega il 30enne – abbiamo smarrito la dimensione sociale che ci caratterizzava e che manca terribilmente. Per il momento ci accontentiamo di ricostruirla virtualmente”. L'Instabar partirà dal 18 dicembre e sarà online durante i fine settimana dalle 21.30 alle 23 sulla pagina Instagram del locale. I drink potranno essere ordinati, non solo durante le sessioni, ma anche sul sito del ristorante. Le consegne inoltre copriranno l'intera città di Milano.