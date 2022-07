54 minori bloccati a Londra: non possono rientrare in Italia a causa dello sciopero di Ryanair Sarebbero dovuti rientrare domenica 17 luglio dalla vacanza studio in Inghilterra. Ma il loro volo di ritorno è stato cancellato. “Ryanair ha capito la situazione, sono coinvolti dei minorenni. Sta lavorando a una soluzione”

Per molti di loro era la prima vacanza all'estero, sicuramente la prima in compagnia del gruppo di amici. La vacanza studio in Inghilterra, le prime prove d'indipendenza, le prime uscite serali, le conoscenze internazionali con altri giovani. Un periodo di pausa che dovrebbe terminare domenica 17 luglio, per cinquantaquattro studenti bergamaschi tra i 13 e i 17 anni. Forse. Sì, perché l'aereo su cui dovevano viaggiare li lascerà a terra.

La motivazione? Lo sciopero che domenica 17 luglio bloccherà per quattro ore gli aerei della compagnia Ryanair. Incrociano le braccia i lavoratori del trasporto aereo italiano: si fermano i piloti e gli assistenti di volo di Ryanair, Easyjet e Volotea. La protesta coinvolge anche Malta Air e Crewlink, controllate della compagnia low cost irlandese.

I ragazzi sono partiti il 4 luglio, per le classiche due settimane di vacanza a Londra. E adesso rischiano di rimanere bloccati oltremanica. La comunicazione è arrivata mercoledì: il volo di ritorno verrà cancellato.

I tentativi disperati

Panico tra i genitori, disperazione per le due titolari dell'agenzia di viaggi che ha organizzato il viaggio. Telefonate, mail, i più disparati tentativi di risolvere la situazione. Ieri mattina si sono recate direttamente allo scalo di Orio al Serio, di persona.

Da lì a poco, invece, è stata proprio la compagnia aerea irlandese a mettersi in contatto con loro, tramite la mediazione di Sacbo, la società che gestisce lo scalo di Orio al Serio: “Sono stati molto collaborativi e mi hanno detto che stanno lavorando a una soluzione", ha raccontato una delle due a Bergamo News. "Dopo la comunicazione automatica di mercoledì, hanno compreso che la situazione è particolare essendo coinvolti dei minorenni e si sono attivati subito”.

I minorenni

"Il problema principale è che abbiamo un nutrito gruppo di 21 ragazzi di 12-13 anni che possono viaggiare solo con uno dei quattro accompagnatori, con un modulo di accompagno, e devono necessariamente volare insieme", continua la titolare dell'agenzia viaggi. "E quel modulo, rilasciato dalla questura in base alle date di viaggio, è in scadenza proprio domenica e non possiamo andare oltre. Dopo aver parlato con Ryanair, però, sono fiduciosa che si possa risolvere tutto per il meglio”.