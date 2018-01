I libri, si sa, sono ottimi compagni di viaggio: portarli con sé anche nel breve tragitto da casa a lavoro è diventata una necessità per moltissime persone. Ma a Pechino i passeggeri della metropolitana non dovranno più preoccuparsi di non avere il volume giusto in borsa: il vagone del treno è stato trasformato in una vera e propria miniera di audiolibri, ed il risultato è davvero strepitoso.

L’impatto visivo è sorprendente: le carrozze delle linee 4 e 10 sono state interamente ricoperte da centinaia di copertine di libri, come se ci fosse un vero scaffale. In realtà i libri sono solo dipinti, ma sono indispensabili per usufruire del servizio: per ascoltare gli audiolibri infatti è necessario scansionare il codice QR posto sulla copertina e in questo modo attivare l’app che permette l’ascolto del testo preferito.

L’idea non è nuova: la Cina è infatti famosa per i progetti innovativi quando si tratta di cultura e di libri, come la famosa Tianjin Binhai Library considerata un esempio eccellente di design e innovazione, e la conversione di un vagone di un treno è cosa famosa anche in terra statunitense. Ma quello di Pechino non è soltanto un modo divertente e piacevole di trascorrere quel poco tempo dedicato al viaggio: fa parte di una più ampia campagna culturale dedicata alla promozione della lettura.

Attraverso l’iniziativa, inaugurata alla fine del 2017, viene infatti promosso un concorso di lettura e una grande campagna dedicata alla app in questione. I lettori più accaniti potranno partecipare anche alla selezione per un grande premio finale: l’iniziativa sta avendo moltissimo successo e, al di là delle campagne pubblicitarie e dei concorsi legati ad essa, sta sicuramente contribuendo al fatto che moltissime persone iniziano ad approcciarsi, grazie ad uno strumento come l’audiolibro, alla letteratura.