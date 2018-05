La primavera sembra voler ancora tardare ad esplodere: dopo giorni di instabilità, infatti, l'assenza di un fronte di alta pressione è destinato a protrarsi anche nel weekend causando condizioni meteo simili a quelle dei giorni scorsi, con frequenti annuvolamenti e talvolta rovesci, anche se fino a domenica si assisterà a un graduale aumento delle temperature. Nella giornata odierna, oltre alla ormai consueta instabilità al Centro-Nord, assisteremo al passaggio sul Sud Italia di una debole perturbazione africana con nubi in aumento e qualche precipitazione. Domani e domenica, però, il tempo sarà prevalentemente soleggiato su gran parte dell'Italia, con qualche peggioramento che andrà concentrandosi sulle Alpi e nelle regioni di Nord-Ovest.

La giornata di oggi sarà caratterizzata al mattino da tempo prevalentemente soleggiato su Nord e regioni centrali tirreniche; altrove condizioni di variabilità, con qualche possibile piovasco su Sud peninsulare, ovest della Sicilia ed estremo sud della Sardegna. Possibilità di locali rovesci o temporali tra Marche e Abruzzo. Nel pomeriggio precipitazioni anche abbondanti su Alpi e Prealpi, Friuli Venezia Giulia, zone interne del Centro e della Sicilia; ancora qualche breve piovasco al Sud. Nel tardo pomeriggio tuttavia l’instabilità tenderà a esaurirsi anche se non si possono escludere occasionali brevi temporali sulla pianura piemontese e nel nord-ovest della Lombardia. Temperature in ulteriore lieve crescita.

Domani finalmente il sole sarà protagonista al centro sud, in Emilia e sul settore dell’alto Adriatico. Nel resto del Nord tempo ancora instabile con formazione di rovesci e temporali non solo sulle zone montuose ma anche sulle vicine pianure, in particolare tra Piemonte e Lombardia.