È una Italia spaccata in due quella che ci attende in queste ore dal punto di vista meteorologico. Mentre sulle regioni centro meridionali le temperature si stanno alzando velocemente portando ad una clima quasi primaverile a causa dello stop all'aria gelida continentale che nei giorni scorsi ha imbiancato anche il centrosud, al nord invece l'aria gelida la farà da padrone ancora per le prossime 24-48 ore, portando nevicate anche a basse quote e soprattutto formazione di ghiaccio al suolo, il temuto gelicidio che sta già causando notevoli disagi al traffico autostradale. In realtà si tratta di una situazione transitoria visto che già dalla fine del weekend l'intera Penisola sarà attraversata da una serie di perturbazioni che porteranno ad una elevata instabilità meteo ovunque con piogge e temporali diffusi alterati a locali schiarite.

Per la giornata di venerdì dunque il cielo sarà in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, a parte sull'estremo sud dove spunterà il sole. La deferenza la faranno le temperature con il centro sud alle prese col rialzo termico e il centro nord invece a fare i conti con le gelate. Il fenomeno del gelicidio, interesserà al mattino soprattutto l’Emilia Romagna e l’entroterra ligure ,mentre nevicate son attese al Nordovest fino in pianura, a quote collinari nel Triveneto. Nel corso della giornata invece saranno probabili precipitazioni diffuse al nord e al centro ma anche sul versante tirrenico della Campania e al mattino sulla Puglia meridionale.

La nuvolosità aumenterà ancora di più nel corso della giornata di sabato quando le precipitazioni diventeranno sempre più diffuse . Piogge e temporali sono attesi in Sardegna, sulle regioni centrali tirreniche e di Nordovest. Nel pomeriggio le piogge si intensificano sulle zone interne del Centro in estensione verso Campania e nordest mentre le precipitazioni si attenueranno su Piemonte e Liguria. Nevicate invece a quote molto basse o anche in pianura in Piemonte. Le Temperature saranno in rialzo ovunque ma in particolare al Centro Sud dove si potranno raggiungere valori massimi tipici della Primavera inoltrata cioè fino a 25 gradi in Sicilia e 17-18 gradi sul resto del Sud.