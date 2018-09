Dopo mesi estivi decisamente anomali dal punto di vista meteorologico, anche l'inizio di settembre sta regalando agli italiani sorprese a ripetizione. A causa dell'Alta pressione che insiste sulla Penisola, infatti, l'Italia in queste ore sta facendo i conti con un gradito ritorno dell'estate con giornate piene di sole e temperature decisamente superiori alla media. Anche se nel mese di Settembre le ondate di caldo non sono in realtà una rarità, questo inizio di mese ha regalato temperature più da luglio con picchi che nelle prossime ore raggiungevano oltre i 30 gradi in gran parte d'Italia. Il clima infatti si scalderà giorno dopo giorno portando a un picco di caldo anomalo per metà settimana grazie a masse d'aria roventi provenienti dall'Africa che però saranno responsabili anche dell'afa che attanaglia le nostre città. Il tempo tornerà a cambiare solo nella seconda parte di giovedì quando l’avvicinarsi di un perturbazione riporterà la pioggia su gran parte del Nordovest in estensione al resto del Paese.

Per la giornata di martedì dunque le previsioni meteo indicano sole ovunque al mattino con temperature in lieve rialzo ma ancora per lo più comprese tra 27 e 31 gradi, con qualche punta anche oltre. Al pomeriggio invece qualche annuvolamento è atteso su Alpi Occidentali, rilievi della Calabria e zone interne della Sardegna ma senza nessun rischio di rovesci.

Stessa situazione è attesa anche per la giornata di mercoledì quando il picco di caldo raggiungerò l'Italia portano a temperature ben oltre i trenta gradi su tutte le regioni facendoci sentire decisamente nel pieno dell'estate. Al mattino quindi cielo sereno ovunque mentre nel pomeriggio i soliti temporanei annuvolamenti potranno interessare le zone alpine con la possibilità di isolati acquazzoni sulle Alpi Occidentali