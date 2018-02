Se qualcuno contava di poter beneficiare di una tregua dal maltempo che nei giorni scorsi ha colpito diffusamente l'Italia, avrà una brutta sorpresa. La settimana appena iniziata infatti ci riserva dal punto di vista meteorologico un'ondata di maltempo ancora più marcata con abbondanti piogge, neve fino a bassa quota e gelate. L'avvio della settimana infatti si preannuncia con un meteo altamente instabile a causa di ampia circolazione di bassa pressione, alimentata da correnti più fredde provenienti dal Nord e dall'Est Europa che porteranno piogge e rovesci soprattutto sulle regioni del Centro Sud e le Isole Maggiori e abbondanti nevicate sui rilievi, fino a quote collinari. Contemporaneamente le temperature subiranno un costante calo, stabilizzandosi sotto le medie del periodo. Una situazione che sarà solo il preludio all'arrivo di una massa d'aria gelida dalla Russia che nelle prossime settimane porterà a una intensa ondata di freddo che colpirà tutta l'Europa.

Le previsioni meteo per Lunedì dunque segnalano nuvole diffuse su tutta Italia, con qualche sprazzo di sole solo al Nord. Le piogge saranno altrettanto diffuse anche se generalmente deboli e colpiranno in particolare il Centrosud e le Isole. Nevicate a quote basse su Dolomiti e Appennino Settentrionale, oltre 500-1000 metri sull’Appennino Centrale e al di sopra di 1000-1500 metri sui rilievi del Sud. Le temperature saranno in deciso calo e il clima decisamente invernale.

Situazione analoga anche per martedì quando le nuvole la faranno ancora da padrone su tutta l'Italia, anche se non mancheranno temporanee schiarite al nord, in particolare al Nordovest. Nel corso della giornata le piogge interesseranno l'intera penisola, con una maggiore intensità al nord est e nelle regioni centrali adriatiche. Ancora nevicate oltre 400-800 sull’Appennino Centrale e al di sopra dei mille metri al Sud, mentre le temperature continueranno a scendere.