YUCATAN – E' di almeno 12 morti tra cui sette americani e due svedesi, il bilancio provvisorio di un incidente stradale che ha coinvolto un pullman di croceristi della Royal Caribbean che si stava recando a visitare le rovine Maya di Chacchoben a circa 200 chilometri a sud di Tulum, in Quintana Roo, sulla penisola dello Yucatan.

Il governo non ha fornito dettagli sulla nazionalità delle vittime, ma secondo quanto riferito alla Cnn dalla Segreteria di pubblica sicurezza dello Stato, il bus trasportava anche turisti italiani e canadesi. Per questo la Farnesina in questi minuti sta effettuando tutte le verifiche del caso. Ci sarebbero, infatti, anche 20 passeggeri feriti. L'Ambasciata d'Italia a Città del Messico, in stretto raccordo con la Farnesina, si è immediatamente attivata ed è in contatto con le autorità locali per verificare l'eventuale coinvolgimento di connazionali nell'incidente stradale avvenuto nello Stato di Quintana Roo, in Messico.

Il pullman della Costa Maya Mahahual si è rovesciato sull'autostrada, secondo il portavoce della protezioni civile del Quintana Roo. Molto probabilmente a causare la tragedia sarebbe stata la foratura di uno pneumatico: lo rendono noto i media messicani, aggiungendo che dopo l'incidente l'autista è fuggito. Tra i morti ci sono alcuni bambini, riferiscono le fonti. Alcuni dei turisti rimasti feriti sono stati portati da veicoli privati negli ospedali della zona.

I primi video dal luogo dell'incidente mostrano l'autobus adagiato in un fosso, nel fango, ai bordi di una strada a due corsie. Sull'asfalto alcuni corpi coperti da lenzuola.

A bordo del veicolo c’erano 31 passeggeri. Quintana Roo, dove si trovano Cancun e la Riviera Maya, è la meta turistica messicana più visitata dai turisti stranieri.