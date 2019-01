Un bed and breakfast nelle stanze della villetta dove veniva sgozzata la povera Meredith Kercher. È il progetto dell'aspirante acquirente, un bancario cinquantenne di Pescara che avrebbe presentato un’offerta di acquisto per 295mila euro, pari alla somma richiesta dai proprietari, per la casa del delitto di Perugia. Da tempo, infatti, la villetta nel verde di via della Pergola, nel cuore del capoluogo umbro, è in vendita e ora, proprio tra le pareti che conoscono la verità sull'omicidio della studentessa inglese, altri studenti e studentesse potrebbero passare il loro soggiorno a Perugia.

Per il delitto, avvenuto la notte tra il primo e il due novembre 2007, è stato condannato, in concorso con ignoti, il giovane ivoriano, Rudy Guede. Assolti invece l'ex coinquilina di Meredith, l'americana Amanda Knox e quello che all'epoca era il suo fidanzato, l'ingegnere Raffaele Sollecito. Da tempo i due, che non si sono mai risparmiati davanti alle telecamere, hanno archiviato la tragica vicenda che stava per vederli condannati per l'omicidio della giovane amica. Come i protagonisti, anche la casa si è gettata alle spalle il passato. I proprietari hanno fatto sapere che la struttura ha subito un piccolo restyling e che gli ambienti sono molto diversi da quelli dove soggiornò la vittima.