Tragedia a Melfi, in provincia di Potenza, dove alle prime luci di questa mattina, martedì 8 maggio, un uomo di 33 anni ha prima ucciso la moglie, di 27, con colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la via nella loro abitazione, che si trova nel centro storico della cittadina lucana, tra via Floriano del Zio e largo Pagnello. A dare l'allarme, secondo le prime informazioni che risultano ancora frammentarie, sarebbe stato un vicino di casa dopo aver sentito gli spari. Quando le forze dell'ordine sono arrivate sul luogo del delitto era già troppo tardi: hanno trovato i due cadaveri sul pavimento e in una pozza di sangue. Si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio. Lui, Antonio Girardi, 33 anni di Melfi, era una guardia giurata, mentre la donna, Maryna Novozhylova, era originaria dell’Est Europa. Non è ancora chiaro il movente.

Sull’episodio sono in corso indagini e accertamenti da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Potenza. Intanto, tutta la comunità locale è sotto choc, come si legge anche nei messaggi di cordoglio che hanno affollato i social network. La coppia, spostata da poco più di 7 mesi, almeno stando alle informazioni reperibili sul profilo Facebook della guardia giurata, era infatti molto conosciuta e nessuno si sarebbe aspettato un dramma del genere, anche perché tutti i conoscenti parlano di due persone serene. Antonio lavorava spesso di notte a Melfi e nei comuni limitrofi. Come sempre, anche la mattina del delitto avrebbe dovuto terminare il turno intorno alle 6, ma è andato via prima dopo aver ricevuto una telefonata, circostanza che ha fatto insospettire i suoi colleghi, che lo hanno raggiunto a casa, trovando la sua auto parcheggiata poco distante.