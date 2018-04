in foto: Incidente a Pisticci (Twitter: Gazzetta del Sud).

Drammatico scontro tra due auto sulla Basentana in Basilicata, vicino Pisticci, in provincia di Matera. Quattro sono le vittime, tutte giovanissime e di età compresa tra i 28 e i 33 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e la polizia stradale. L'incidente mortale è avvenuto intorno all'01.30 della scorsa notte, tra martedì 3 e mercoledì 4 aprile. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti fornita dalle forze dell'ordine, a quell'ora una Fiat Punto guidata da un giovane di 28 anni di Tricarico (Matera) si è schiantata, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia stradale, con una Seat Altea su cui viaggiavano due fratelli di Ferrandina, uno di 33 anni e l'altro di 28, e la fidanzata 28enne di uno dei due. I tre maschi sono morti all'istante mentre la 28enne è morta poco dopo durante il trasporto all'ospedale di Policoro.

La strada è rimasta chiusa per diverse ore, per permettere alle forze dell'ordine di effettuare tutti i rilievi del caso e stabilire l'esatta dinamica di quanto successo. Si resta in attesa di conoscere i nomi della vittime, mentre sui social network il Comune di Pisticci ha già espresso il proprio cordoglio per la perdita di vite così giovani. "In questo momento di profondo dolore e cordoglio, l’Amministrazione Comunale di Pisticci manifesta la sua vicinanza alle famiglie delle vittime del grave incidente e alle comunità di Ferrandina e Tricarico, colpite dai gravi lutti", si legge sulla pagina Facebook ufficiale e su quello personale del sindaco, Viviana Verri.