Quando l’hanno ritrovata ormai senza vita, Ivana Smit, modella 18enne con doppia nazionalità olandese e belga, era completamente nuda. La giovane sarebbe precipitata dal balcone del 20esimo piano di un albergo nel quartiere Jalan Dang Wangi di Kuala Lumpur, in Malesia. Il suo corpo era finito su un balcone del sesto piano della stessa struttura. La polizia insiste sul fatto che non ci sarebbero "elementi sospetti" sulla morte della 18enne, ma la sua famiglia devastata pretende un'indagine. In particolare, secondo il padre della vittima sul collo della modella sarebbero presenti alcuni lividi che fanno pensare a uno strangolamento.

L'ultima notte di Ivana Smit.

Ivana, che aveva sfilato per Chanel e altri importanti marchi, la sera prima del suo ritrovamento senza vita era stata ad una festa nel quartiere di Bangsar, zona altolocata immediatamente a sud del vecchio centro coloniale, assieme a due amici, un uomo americano con la sua fidanzata kazaka, prima di andare nel loro albergo intorno alle 5 di mattina: “Una volta nell'hotel, la coppia si è trasferita nella stanza da letto, mentre Ivana si è messa a dormire nel corridoio” si legge nel rapporto steso dal commissario di polizia Shaharuddin Abdullah. Il portavoce del Ministero degli Esteri olandese ha confermato che il caso sarà trasmesso all'Intepol, come richiesto dalla famiglia ma non è ancora chiaro se la polizia internazionale riuscirà ad indagare sulla vicenda.

La famiglia non crede alla polizia.

Il padre di Ivana, Marcel Smit, afferma che la figlia avrebbe inviato un messaggio e un selfie alle 7.25 del mattino, prima di essere ritrovata morta circa sette ore dopo, giovedì pomeriggio, verso tra le 14 e le 15 del pomeriggio. "Mi hanno detto che sarebbe caduta dal balcone intorno alle 10 del mattino. Come è possibile? È strano che non sia stata trovato solo alle 15:00”. E ancora: "È alta 1,81 metri, il parapetto è di 1,20 metri. Solo quando ti pieghi volontariamente, cadi giù. Ivana non è caduta accidentalmente” accusa. Marcel sostiene che la polizia vuole "chiudere il caso rapidamente" e che i vicini hanno sentito "grida e una discussione". Secondo la famiglia di Ivana, nel sangue della 18enne sono state trovate tracce di alcol e l'ecstasy. Anche gli amici della modella non credono al suicidio: “Era una ragazza che sapeva quello che voleva – dice un amico al quotidiano fiammingo Het Nieuwsblad -. Non ha mai manifestato l'intenzione di uccidersi, amava troppo la vita ed era una ragazza responsabile”