"Si fermino tutte le manifestazioni, si azzeri il rischio di ritrovarsi dentro divisioni o possibili violenze, che non vogliamo". È l'appello lanciato dal sindaco di Macerata Romano Carancini nell'imminenza di varie iniziative dopo la morte di Pamela e il raid xenofobo di Luca Traini. Per scongiurare altri scontri potenzialmente divisivi che potrebbero ulteriormente turbare l'ordine pubblico e alimentare tensioni, il primo cittadino ha quindi chiesto a tutti di fare un passo indietro.

In città erano in programma un sit in di Casa Pound nel pomeriggio, e una fiaccolata di Forza Nuova in serata, mentre Anpi, Cgil, Arcigay e Libera, si erano date appuntamento per sabato per una grande mobilitazione in chiave antifascista e antirazzista. Ma dopo l'invito del sindaco le quattro sigle hanno pubblicato una nota congiunta, annunciando che presto organizzeranno, altrove, una nuova manifestazione nazionale: "Nel prendere atto dell'appello, seppur tardivo, del Sindaco di Macerata affinché si fermino tutte le manifestazioni in città per il clima di smarrimento, paura e dolore vissuto dalla comunità locale, abbiamo assunto la decisione, non senza preoccupazione e inquietudine, di sospendere la manifestazione nazionale del 10 febbraio".

Ma l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, l'Arci, Cgil e Libera hanno chiesto anche ai gruppi di estrema destra di ritirarsi: "Nel contempo, pretendiamo che Macerata non diventi un luogo di attiva presenza neofascista: ciò sarebbe in violazione della Costituzione della Repubblica, delle leggi vigenti in materia e della civiltà. Siano quindi vietate le iniziative annunciate per i prossimi giorni in città da Forza nuova, da Casa Pound e da tutti i seminatori di razzismo. Il Sindaco sia protagonista, assieme ai Ministri deputati, di questa operativa assunzione di responsabilità.Resta fermamente inteso che il nostro impegno continua nel solco di una forte azione di contrasto ai fascismi e ai razzismi che dovrà necessariamente condurre il Governo a sciogliere i partiti e le associazioni che si richiamano a quelle aberranti ideologie. Nell'invitare caldamente le cittadine e i cittadini a firmare in modo massiccio l'appello "Mai più fascismi", chiamiamo fin d'ora a raccolta tutti i sinceri antifascisti e democratici per una grande manifestazione nazionale unitaria, da realizzare prossimamente. La data e il luogo saranno decisi e comunicati dalle organizzazioni promotrici dell'appello".

La posizione del Pd è espressa dal suo vicesegretario Maurizio Martina: "Noi raccogliamo l'appello di queste ore del sindaco di Macerata rispetto alla sua comunità di non avere ulteriori iniziative in città e condividiamo l'idea, proposta da Anpi, di una manifestazione antifascista nazionale contro ogni intolleranza, violenza e xenofobia. Per tenere alta l'attenzione sui rigurgiti pericolosi che il paese deve isolare e sconfiggere e per rilanciare l'impegno democratico a cui ci richiama la Costituzione".

Nonostante la decisione ufficiale alcuni gruppi su Facebook hanno annunciato che si incontreranno comunque alle 14:30 presso la stazione di Macerata per marciare comunque, giudicando "irricevibile" la richiesta del sindaco, "che a fronte della gravità dei fatti di sabato, pone sullo stesso piano le iniziative lanciate da quanti rivendicano l'attacco terroristico di sabato scorso e la grande manifestazione di condanna di quanto accaduto. Così facendo, cede e alimenta il clima di paura che vorrebbe tenere in ostaggio la città. L'unica risposta possibile è quella di rifiutare questo clima creato ad arte per ostacolare la libera espressione del diritto di tutti i cittadini a manifestare la loro solidarietà alle vittime dell'attentato, e la loro ferma condanna di ogni manifestazione di fascismo e razzismo". A scriverlo è il Centro Sociale Sisma, con un post su Facebook.