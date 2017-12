Le dichiarazioni in Commissione banche di Ghizzoni, ex ad di Unicredit, hanno dato il via a un vero e proprio terremoto politico. L’ex banchiere, infatti, ha confermato che, durante un incontro privato, l’allora ministro del Governo Renzi gli chiese “se fosse pensabile valutare una acquisizione” di Banca d’Etruria (di cui il padre era vicepresidente) da parte di Unicredit. Una circostanza riportata anche dall’ex direttore del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli, che poi era stato minacciato di querela da parte dell’attuale sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

Sulla questione interviene ora il MoVimento 5 Stelle, che tira in ballo anche il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, che ha sempre difeso Boschi, chiedendone le dimissioni e l’abbandono della scena politica. Ecco cosa scrive il M5s

La Boschi ha mentito spudoratamente al Parlamento e al Paese. Non solo chiese a Federico Ghizzoni di valutare un’acquisizione di Etruria attraverso l’intervento di Unicredit, ma scopriamo che tutto il "giglio magico" andò all’assalto del banchiere per favorire un salvataggio dell’istituto di papà Boschi. Apprendiamo infatti oggi della sollecitazione di Marco Carrai, altro uomo vicinissimo a Matteo Renzi, che non aveva alcun titolo per intervenire nella vicenda, essendo presidente degli Aeroporti di Firenze. Una mail cui giustamente Ghizzoni non ha dato seguito. Inutile per il Pd giocare sulla parola ‘pressione’. Già il semplice interessamento di un ministro potente, e vicinissimo all’allora premier, è una pressione enorme, anche se poi Unicredit ha dimostrato di aver mantenuto la propria indipendenza. Anche perché l’acquisizione di Etruria era chiaramente una fregatura. Decine di migliaia di risparmiatori ci sono andati di mezzo. Molti hanno perso tutto. Si è creata una situazione gravissima in un’area importante del Paese. Mentre i partiti giocano con le banche e il giglio magico occupa la Repubblica, il MoVimento 5 Stelle parla ai cittadini e lavora concretamente per il benessere delle persone. Quando saremo al governo, risarciremo tutti i truffati e tuteleremo davvero il risparmio.

Sul caso è intervenuto anche Luigi Di Maio, candidato alla presidenza del Consiglio del M5s, attraverso un post sul blog di Grillo. Di Maio ribadisce che Boschi “ha mentito a tutti gli italiani e lo ha fatto davanti a tutto il Parlamento”, riferendosi all’intervento dell’ex ministra il 18 dicembre quando disse che non c’era “alcun favoritismo e conflitto d’interessi”. Secondo il vicepresidente della Camera, oggi “le parole dell’ex amministratore delegato di Unicredit Federico Ghizzoni la smentiscono platealmente, confermando quanto emerso nei giorni scorsi dalle audizioni di Vegas e Visco. La corsia preferenziale e il favoritismo ci sono stati eccome, visto che non risulta che la Boschi si sia spesa in egual modo per altre banche. Il suo chiodo fisso è sempre stata la Banca di cui il padre era amministratore”.

