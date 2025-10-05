Rumore Festival di Fanpage.it, oggi all’Acquario Romano Saverio Tommasi, Francesca Albanese e Stefano De Martino

Continua anche oggi, domenica 5 ottobre, il Rumore Festival di Fanpage.it all'Acquario Romano. Si tratta del secondo giorno di dialogo, condivisione e confronto per non restare in silenzio sulle sfide più urgenti del mondo contemporaneo, dalla guerra a Gaza, la lotta al patriarcato, l'impatto dell'Intelligenza Artificiale e molto altro.
A partire dalle 10 saranno tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco: da Stefano De Martino a Francesca Albanese, passando per Saverio Tommasi, che racconterà la sua esperienza in un carcere nel sud di Israele dopo l'abbordaggio della Global Sumud Flotilla a bordo delle quale viaggiava alla volta di Gaza. Ma anche Andrea Moccia, Valerio Nicolosi, The Jackal. Spazio anche al confronto politico con Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Elly Schlein (Pd).Il programma ufficiale sul nostro sito.
Angelo Bonelli a Rumore: "Giorgia Meloni sceglie la sudditanza a Netanyahu e Trump"
"Vi ricordate la parola ‘la matrice'. Giorgia Meloni era nel Fronte della Gioventù ed è rimasta quella che era, refrattaria alla democrazia. Perchè, cara Giorgia, non hai usato le parole dure usate contro gli attivisti della Flotilla contro Netanyahu? Meloni ha capito che per essere più forte negli scenari che contano, deve essere con Trump e Netanyahu, anche a costo di voltare le spalle a chi muore sotto le bombe", aggiunge Bonelli sul palco di Rumore. "C'è una sudditanza, altro che patrioti, che lei mette sul tavolo dimenticando gli interessi nazionali".
Angelo Bonelli a Rumore Festival: "Vale la pena fare rumore per la giustizia sociale"
Sul palco di Rumore il portavoce di Europa Verdi e Leader AVS Angelo Bonelli, intervistato da Annalisa Cangemi, capa area politica di Fanpage.it. Alla domanda "Per che cosa vale la pena fare rumore", il portavoce ha risposto: "Manca un sostantivo femminile, manca la giustizia sociale, la giustizia climatica, la giustizia per la pace, questa è una delle grandi questioni. Il nuovo ordine geopolitico si sta scrivendo attraverso la delegittimazione della diplomazia internazionale, nell'assenza di diritti e questo non lo vogliamo".
Elly Schlein a Rumore: "L'unità non è sufficiente ma è necessaria per vincere"
Sul palco di Rumore continua il panel con Elly Schlein a cui, il direttore di Fanpage.it, Francesco Cancellato ha chiesto: "Come mai la proposta politica del campo largo non ha mai sfondato?". "Sono rispettosa del silenzio elettorale, ma dico una cosa fondamentale: non ho mai chiamato la coalizione ‘campo largo', abbiamo costruito questa coalizione per andare insieme in tutte le regioni, non abbiamo mai litigato sulle liste", ha risposto la segretaria del Pd. "Ci mettiamo insieme sulla visione del futuro del Paese. Sul terreno della difesa della scuola pubblica, della ricerca, dell'università – dove l'attacco del governo non è meno pericoloso di quello di Trump – sulla sanità. Abbiamo fatto con le altre forze di opposizioni la nostra proposta sul salario minimo, sull'industria, sull'automotive. La destra non sa ancora quali saranno i suoi candidati in Puglia, Toscana e Campania. Sono loro a essere divisi", aggiunge ancora Schlein, che conclude: "Anche sul terreno di politica estera si comincia a vedere che ci sono posizioni comuni con la mozione comune che si è trasformata nella manifestazione di San Giovanni su Gaza. L'unità non è una condizione sufficiente per arrivare alla vittoria, ma un presupposto indispensabile".
Elly Schlein a Rumore: "Mai parlato con Meloni per cambiare la legge elettorale"
"Un accordo con Giorgia Meloni per cambiare la legge elettorale? Sarebbe bello se fosse sufficiente smentirli una volta i retroscena. Questo l'ho già smentito, non ho mai parlato di legge elettorale con Meloni. A destra c'è voglia di cambiare la legge elettorale perché ora che, dopo anni, abbiamo riunito le forze del centrosinistra hanno paura di perdere", dice ancora la segretaria del Pd, sul palco di Rumore Festival, intervistata dal direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato.
Elly Schlein a Rumore Festival: "Meloni continua a mentire sulla spesa sanitaria in Italia"
"Meloni continua a mentire sulla spesa sanitaria in Italia. Dice di avere fatto il più grande investimento della Storia in sanità pubblica, ma la spesa sanitaria rispetto al Pil è sempre scesa fino a toccare il minimo in 15 anni", dice Elly Schlein sul palco di Rumore."La sanità dovrebbe ricentralizzata? Ci sono grandi differenze fra le Regioni, il problema non l'assetto della governance, ma fare una grande riforma. Noi stiamo ascoltando operatori sanitari ed esperti. La pandemia dovrebbe averci insegnato qualcosa, che la sanità del futuro è la sanità del territorio, quella di prossimità. Le case di comunità, per evitare gli affollamenti dei pronto soccorso. E la sanità deve tenere conto che siamo uno dei Paesi più anziani del mondo e non abbiamo sanità e welfare che guardi ai bisogno delle persone, con una legge sui caregiver", aggiunge la segretaria Pd.
Elly Schlein a Rumore Festival: "Serve ogni sforzo per un negoziato su Gaza"
"Speriamo che un accordo si faccia, per i palestinesi che non muoiono solo per le bombe ma anche per la fame. Speriamo che un accordo si faccia, al netto dei singoli punti del piano" di Trump che non convincono. "Noi chiediamo una prospettiva chiara per il riconoscimento dello Stato di Palestina. E chiediamo al governo il riconoscimento dello stato di Palestina. Bisogna garantire un pieno coinvolgimento dei palestinesi. Si faccia ogni sforzo per portare a fine il negoziato", ha detto ancora la segretaria del Pd Elly Schlein sul palco di Rumore.
Elly Schlein a Rumore: "Nessuna parola contro Netanyahu da Meloni, solo critiche alla Flotilla"
"Non abbiamo sentito una parola di critica o condanna contro il governo di Netanyahu, ma solo attacchi continui alle attiviste e agli attivisti della Flotilla", ha dichiarato Elly Schlein sul palco di Rumore Festival. "Continuiamo a chiedere di sospendere l'accordo con Israele. C'è ancora un memorandum di cooperazione militare, il governo non ha ancora risposto. Chiediamo il riconoscimento condizionato dello stato della Palestina. Meloni dice che è prematuro riconoscerlo, ma cosa aspettano? Gaza è rasa al suolo. Non solo, chiediamo anche di uscire dall'ambiguità sulle sanzioni per il governo israeliano".
Elly Schlein a Rumore Festival: "Stiamo già facendo rumore per Gaza e la Palestina"
È iniziato l'incontro con Elly Schlein al Festival Rumore di Fanpage.it. Alla domanda del direttore Francesco Cancellato: "Per cosa vale la pena fare rumore?", la segretaria del Pd risponde: "La domanda è quasi scontata, perché stanno già facendo rumore, stiamo già facendo rumore, contro il genocidio a Gaza e per la fine dell'occupazione in Palestina. Lo vediamo tutti i giorni, con la forte mobilitazione di rabbia e indignazione per quello che sta accadendo e di solidarietà agli attivisti della Flotilla". "Chiediamo ai governi, al governo italiano di fare però tutto il possibile", aggiunge. "E invece finora non abbiamo sentito una parola da Meloni sull' intercetto illegale nelle acque internazionali della Flotilla ma solo attacchi agli attivisti'.
Faccia a Faccia: Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni
Il confronto diretto tra i principali leader politici italiani e la community di Fanpage.it. Attraverso una serie di interviste, vengono affrontati i grandi temi del presente, al fine di generare uno spazio reale di ascolto, confronto e responsabilità pubblica. Sul palco la Segretaria Partito Democratico Elly Schlein, il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, il Portavoce di Europa Verdi e Leader AVS Angelo Bonelli e il Segretario Sinistra Italiana e Leader AVS Nicola Fratoianni.
Al via la seconda giornata del Rumore Festival di Fanpage.it con Scanner di Valerio Nicolosi
È cominciata ufficialmente la seconda giornata del Rumore Festival di Fanpage.it all'Acquario Romano: si parte con una puntata live di Scanner, il podcast di Valerio Nicolosi.
Scanner LIVE, la rassegna stampa di Valerio Nicolosi
Il primo panel della giornata è dedicato a Scanner LIVE, la rassegna stampa di Valerio Nicolosi, giornalista e podcaster di Fanpage.it: una finestra sul mondo per capire cosa davvero sta accadendo. Politica estera, conflitti internazionali, migrazioni, politica interna, migrazioni e tematiche sociali raccontate dal giornalista con chiarezza e approfondimento. Interverranno il direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato e il condirettore di Fanpage.it Adriano Biondi.
Inizia il secondo giorno di Rumore
Inizia oggi il secondo giorno del festival di Fanpage.it, il Rumore Festival all’Aquario Romano. Due giorni di dialogo, condivisione e confronto per non restare in silenzio sulle sfide più urgenti del mondo contemporaneo, dall'invasione militare israeliana a Gaza, la lotta al patriarcato, l'impatto dell'Intelligenza Artificiale e molto altro. Sul sito dedicato al festival è possibile consultare il programma delle due giornate e prenotare il proprio posto. Il festival è gratuito e aperto a tutte e tutti, basta prenotarsi per partecipare agli eventi.
Il programma di oggi del Rumore Festival di Fanpage.it: orari e ospiti
Ricomincia oggi a partire dalle 10 il Rumore Festival di Fanpage.it all'Acquario Romano. Si parte con una puntata Live di Scanner, la rassegna stampa di Valerio Nicolosi per Fanpage.it, una finestra sul mondo per capire cosa davvero sta accadendo. Dalle 11 spazio al confronto politico con gli interventi Giuseppe Conte, presidente del Movimento Cinque Stelle, Angelo Bonelli, Portavoce di Europa Verdi e Leader AVS, Nicola Fratoianni, Segretario Sinistra Italiana e Leader AVS, e Elly Schlein (Pd).
Dopo le 13 è in programma il panel "Il nuovo rumore che fa la TV", con intervista a Stefano De Martino, poi sarà la volta de "Il rumore della scienza", con Andrea Moccia, direttore e Founder di Geopop. Ancora, alle 15:15 previsto "Il rumore dell'ironia" con Fabio Balsamo e Gianluca Fru, attore e autori The Jackal. Alle 16:30 arriverà sul palco Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage.it appena rientrato in Italia dopo la detenzione in Israele. Conclude la giornata "All Eyes on Gaza", con l'intervista a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.