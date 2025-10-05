Rumore Festival di Fanpage.it, oggi all’Acquario Romano Saverio Tommasi, Francesca Albanese e Stefano De Martino

Sul palco di Rumore continua il panel con Elly Schlein a cui, il direttore di Fanpage.it, Francesco Cancellato ha chiesto: "Come mai la proposta politica del campo largo non ha mai sfondato?". "Sono rispettosa del silenzio elettorale, ma dico una cosa fondamentale: non ho mai chiamato la coalizione ‘campo largo', abbiamo costruito questa coalizione per andare insieme in tutte le regioni, non abbiamo mai litigato sulle liste", ha risposto la segretaria del Pd. "Ci mettiamo insieme sulla visione del futuro del Paese. Sul terreno della difesa della scuola pubblica, della ricerca, dell'università – dove l'attacco del governo non è meno pericoloso di quello di Trump – sulla sanità. Abbiamo fatto con le altre forze di opposizioni la nostra proposta sul salario minimo, sull'industria, sull'automotive. La destra non sa ancora quali saranno i suoi candidati in Puglia, Toscana e Campania. Sono loro a essere divisi", aggiunge ancora Schlein, che conclude: "Anche sul terreno di politica estera si comincia a vedere che ci sono posizioni comuni con la mozione comune che si è trasformata nella manifestazione di San Giovanni su Gaza. L'unità non è una condizione sufficiente per arrivare alla vittoria, ma un presupposto indispensabile".