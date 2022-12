Meloni al Senato prima del Consiglio Ue, la diretta: Ucraina ed energia sul tavolo dei leader Ue

Le comunicazioni del presidente Giorgia Meloni al Senato per il Consiglio Ue: gli aggiornamenti in diretta. Dalle 8.30 la presidente del Consiglio sarà in Senato per la discussione sulle sue comunicazioni, già esposte ieri alla Camera. Il testo del discorso è già stato depositato anche nell'Aula del Senato. Meloni oggi potrebbe anche annunciare alcune novità per quanto riguarda il Consiglio Ue dell'Energia, che si è svolto sempre ieri.

La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza, ma anche quelle del Partito democratico e del Terzo polo, a cui il governo aveva chiesto di togliere alcune voci. Respinta invece quella del Movimento Cinque Stelle. Conte in Aula aveva attaccato Meloni: "Il vostro è sovranismo da operetta, la pace in Ucraina non si costruisce con slogan", aveva detto.

