Iran, le proteste in diretta: scongiurato un attacco imminente degli Usa e riaperto lo spazio aereo. Trump avverte: “Osserveremo e vedremo come procede”

Gli aggiornamenti in diretta dalle proteste in Iran con le ultime notizie di oggi, giovedì 15 gennaio 2026. Scongiurato un attacco imminente degli Usa e riaperto lo spazio aereo di Teheran dopo 5 ore di stop. Trump: “Uccisioni in Iran si sono fermate. Osserveremo e vedremo come procede" ma avverte “Qualsiasi regime può fallire”. "Abbiamo il pieno controllo, ora c'è calma, il numero dei morti è solo di qualche centinaio"" dichiarano le autorità iraniane assicurando che "Oggi o domani non ci saranno impiccagioni"ma le ong ora temono la vendetta.

Nel Paese la tensione resta altissima, molte ambasciate sono state chiuse e il personale non necessario richiamato, compresa quella italiana. Secondo i media Usa, nessuna decisione è ata presa ma il Pentagono sta spostando un gruppo di portaerei d'attacco dal Mar Cinese Meridionale al Medio Oriente e ci vorrà circa una settimana per completare l'operazione. Intanto oggi sull’Iran si riunisce il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite proprio su richiesta statunitense.