Iran, le proteste in diretta: scongiurato un attacco imminente degli Usa e riaperto lo spazio aereo. Trump avverte: “Osserveremo e vedremo come procede”

Gli aggiornamenti in diretta dalle proteste in Iran con le ultime notizie di oggi, giovedì 15 gennaio 2026. Scongiurato un attacco imminente degli Usa e riaperto lo spazio aereo di Teheran dopo 5 ore di stop. Trump: “Uccisioni in Iran si sono fermate. Osserveremo e vedremo come procede" ma avverte “Qualsiasi regime può fallire”. "Abbiamo il pieno controllo, ora c'è calma, il numero dei morti è solo di qualche centinaio"" dichiarano le autorità iraniane assicurando che "Oggi o domani non ci saranno impiccagioni"ma le ong ora temono la vendetta.
Nel Paese la tensione resta altissima, molte ambasciate sono state chiuse e il personale non necessario richiamato, compresa quella italiana. Secondo i media Usa, nessuna decisione è ata presa ma il Pentagono sta spostando un gruppo di portaerei d'attacco dal Mar Cinese Meridionale al Medio Oriente e ci vorrà circa una settimana per completare l'operazione. Intanto oggi sull’Iran si riunisce il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite proprio su richiesta statunitense.
Teheran: "Il numero dei morti è solo di qualche centinaio"
Secondo le autorità iraniane il numero dei morti durante le proteste nel Paese "è solo di qualche centinaio" e che la situazione è ormai sotto controllo. Ministro degli Esteri iraniano Araghchi ha dichiarato: "Il numero dei morti è solo di qualche centinaio. Non ci sono state manifestazioni e disordini negli ultimi quattro giorni; tutto è calmo. Non è previsto alcun tipo di impiccagione".
Sull'Iran oggi si riunisce il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 gennaio, per "un briefing sulla situazione in Iran". Lo ha annunciato un portavoce della presidenza somala. La riunione si terrà su richiesta degli Stati Uniti, ha aggiunto il portavoce.
Ong temono vendette ma Teheran annuncia: "Non c'è alcun piano per l'impiccagione dei rivoltosi"
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha dichiarato che "non esiste alcun piano" da parte dell'Iran per impiccare persone. Quando gli è stato chiesto delle proteste antigovernative nel paese mediorientale, a dichiarato: "Non esiste alcun piano per le impiccagioni sono fuori questione". Secondo Iran Human Rights "Se le proteste falliscono ci saranno confessioni forzate e pene capitali"
Lufthansa e ITA Airways non sorvoleranno l'Iran fino a nuovo avviso
Il gruppo Lufthansa ha annunciato che le sue compagnie aeree eviteranno lo spazio aereo iraniano e iracheno "fino a nuovo avviso", a seguito delle minacce statunitensi contro l'Iran. Il gruppo, che, oltre a Lufthansa comprende ITA Airways, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover, Eurowings e Swiss, ha spiegato in una nota di evitare questi spazi aerei "a causa dell'attuale situazione in Medio Oriente".
Air India: “Possibili ritardi e cancellazioni di voli”
“A causa della situazione emergente in Iran, della conseguente chiusura del suo spazio aereo e per garantire la sicurezza dei nostri passeggeri, i voli Air India che sorvolano la regione stanno ora utilizzando una rotta alternativa, che potrebbe causare ritardi. Alcuni voli, per i quali al momento non è possibile effettuare deviazioni, verranno cancellati". Lo scrive Air India su X, rammaricandosi per il disagio arrecato: "La sicurezza dei nostri passeggeri e dell'equipaggio rimane la massima priorità"
Teheran: "Abbiamo il pieno controllo, situazione calma"
Le autorità iraniane hanno il "controllo totale" della situazione: lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in un'intervista a Fox News, dopo oltre due settimane di proteste duramente represse. "Dopo tre giorni di operazioni terroristiche, ora c'è calma. Abbiamo il controllo totale" della situazione, ha dichiarato alla rete americana, secondo estratti di un'intervista registrata oggi.
Trump: "Osserviamo e vedremo come procede in Iran"
"Osserveremo e vedremo come procede", lo ha detto ai giornalisti Donald Trump alla domanda se con lo stop alle uccisioni e alle esecuzioni in Iran significa che l'opzione militare è stta esclusa… Il presidente Usa ha affermato di aver ricevuto l'informazione "da una fonte molto importante" aggiungendo: "Speriamo che sia vero". In un'intervista nello studio ovale con Reuters, il presidente Donald Trump ha affermato perl che il governo iraniano potrebbe cadere a causa dei disordini e che "qualsiasi regime può fallire".
L'Iran ha riaperto il suo spazio aereo dopo 5 ore ma molte compagnie evitano transito
L'Iran ha riaperto il suo spazio aereo dopo una chiusura di quasi cinque ore, che ha costretto le compagnie aeree a cancellare, modificare le rotte o ritardare alcuni voli. L'avviso di chiusura. Secondo il servizio di tracciamento Flightradar24, la chiusura dello spazio aereo è stato rimosso verso le 4 ora italiana. Le compagnie aeree iraniane Mahan Air, Yazd Airways e Ava Airlines hanno già ripreso a volare nel Paese ma molte compagnie straniere invece hanno annunciato che eviteranno lo spazio aereo fino a nuovo avviso. tutto il gruppo Lufthansa che comprende anche ITA Airways,ha spiegato in una nota di evitare questi spazi aerei "a causa dell'attuale situazione in Medio Oriente".
In Iran la tensione resta altissima anche se sembra scongiurato un attacco imminente degli Usa ed è stato riaperto lo spazio aereo di Teheran dopo 5 ore di stop. "Osserveremo e vedremo come procede" avverte Trump che rilancia anche il ruolo dell'ex principe ereditario iraniano in esilio Reza Pahlavi: "Non so se il suo Paese accetterebbe la sua leadership, e certamente se lo accettassero sarebbe perfetto per me. "Abbiamo il pieno controllo, ora c'è calma" dichiarano le autorità iraniane assicurando che "Oggi o domani non ci saranno impiccagioni"ma le ong ora temono la vendetta. Molte ambasciate restano chiuse e la Farnesina invita con una nota gli italiani ancora nel Paese a lasciarlo subito.