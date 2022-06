Guerra Ucraina Russia, ultime notizie, Zelensky: “A Severodonetsk si deciderà il destino del Donbass”. Onu: “Rischio ondata di fame e miseria senza precedenti”

106esimo giorno di guerra in Ucraina, le ultime notizie e gli aggiornamenti in tempo reale. Kiev: "Severodonetsk ‘in gran parte' sotto controllo russo". Zelensky: “La battaglia per Severodonetsk deciderà il destino dell'Ucraina orientale”. Una scuola distrutta a Bakhmut, ci sono vittime. Guterres: "Le conseguenze della guerra stanno peggiorando". Kuleba: "Per Mosca il negoziato passa dalle sconfitte in battaglia". Ucraina annuncia che il gas e il carbone ucraino non verrà più venduto all’estero, in vista di quello che secondo lui sarà "l'inverno più difficile di tutti a causa della guerra", come affermato da Zelensky.

