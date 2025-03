Guerra Ucraina, news in diretta, gli USA sospendono gli aiuti militari a Kiev. Von der Leyen presenta il piano per il riarmo europeo

Il presidente Donald Trump ha dichiarato di non ritenere che la proposta di un accordo di investimento per garantire l'accesso ai minerali di terre rare dell'Ucraina sia morta. Lo riporta la Cnn. "Non credo. Penso che sia un ottimo affare per noi. Ve lo farò sapere domani sera", ha detto Trump ieri, riferendosi al suo discorso sullo Stato dell'Unione. Senza nominare il leader ucraino Volodymyr Zelensky, Trump ha anche suggerito che il presidente ucraino potrebbe non "restare in giro a lungo" se non raggiunge un'intesa. "Ora, forse qualcuno non vuole fare un accordo, e se qualcuno non vuole fare un accordo, penso che quella persona non durerà a lungo", ha detto Trump. "Quella persona non sarà ascoltata a lungo, perché credo che la Russia voglia fare un accordo, credo che sicuramente il popolo ucraino voglia fare un accordo", ha concluso il presidente americano.