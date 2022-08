Guerra Russia Ucraina, ultime notizie di oggi: Usa annunciano aiuti a Kiev per 1 miliardo di dollari, Zelensky: “Mosca minaccia catastrofe nucleare”

Il nuovo pacchetto da un miliardo di dollari di aiuti militari americani a Kiev conferma che gli Stati Uniti non intendono aiutare a risolvere pacificamente la crisi in Ucraina". Lo ha affermato l'ambasciatore russo a Washington Anatoly Antonov, ripreso dalla Tass. "Washington continua a "gettare benzina sul fuoco" – ha continuato -. Lo stanziamento di un ulteriore miliardo di dollari per questi scopi conferma che gli Stati Uniti non intendono ascoltare ragioni e non contribuiranno a una soluzione pacifica".