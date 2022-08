Guerra Russia Ucraina, notizie di oggi, tre esplosioni nel sito della centrale nucleare di Zaporizhzhia, rischio fuoriuscita sostanze radioattive

"Invece di fornire gas al territorio europeo in conformità con i contratti, la Russia lo brucia semplicemente, e questo sta accadendo da più di una settimana. Perché fa questo? In modo che i prezzi in Europa aumentino ancora di più, in modo che gli europei comuni soffrano ancora di più e in modo che sia ancora più difficile per tutti nel continente prepararsi per l'inverno. Questa è una manifestazione della deliberata politica anti-europea della Russia, della politica anti-umana e dell'effetto dei vecchi errori degli europei che non volevano vedere che Gazprom, i gasdotti russi che aggirano l'Ucraina sono armi per la Russia" lo ha detto il presidente dell'Ucraina Zelensky nel suo consueto discorso serale alla nazione