Guerra Russia Ucraina, ultime notizie, drone di Kiev bombarda la base di Sebastopoli, quartiere generale della flotta russa

158esimo giorno di guerra in Ucraina, le notizie di oggi in tempo reale. Kiev ordina evacuazione di massa obbligatoria della popolazione dal Donetsk: Non c'è elettricità e non ci sarà riscaldamento in inverno. L' Ucraina si è detta pronta a far ripartire le esportazioni di grano dai suoi porti, ma attende il via libera delle Nazioni Unite. Russia e Ucraina si accusano a vicenda del bombardamento che ha hanno ucciso almeno 40 prigionieri di guerra ucraini. Messaggio shock dell'ambasciata di Mosca in Uk: “Militari dell’Azov vanno impiccati”. Kiev chiede che la Russia sia riconosciuta come sponsor del terrorismo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0