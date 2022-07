Guerra Russia Ucraina, ultime notizie 24 luglio 2022

"La guerra non ha spezzato l'Ucraina e non la spezzerà, non ha fermato la vita nel nostro Paese e non la fermerà, non ci renderà di certo ostaggi degli orrori che gli invasori hanno portato nel nostro Stato bello, pacifico e forte". Lo ha detto ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la cerimonia di apertura di un evento a Kiev (il secondo Summit internazionale delle First Ladies and Gentlemen). Lo riferisce Ukrinform. Celebrità, esperti mondiali e personalità di spicco sono invitati a partecipare all'evento, direttamente o online. A Kiev sono già arrivate le first lady della Lettonia e della Lituania. Altre celebrità hanno confermato la loro partecipazione al vertice, tra cui l'ambasciatore di buona volontà dell'Unicef David Beckham e gli attori Richard Gere, Ashton Kutcher e Mila Kunis.