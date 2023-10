Guerra Israele, news di oggi in diretta. L’Egitto aprirà il valico di Rafah per gli aiuti ai palestinesi. Raid contro Hezbollah nel Sud del Libano

"Il conflitto si risolve tornando alle risoluzioni dell'Onu, alle trattative e all'applicazione di due popoli e due Stati", sostiene il presidente dell'Iraq Abdul Latif Rashid intervistato dal Messaggero. "Noi, come iracheni, condanniamo il terrorismo e appoggiamo i diritti del popolo palestinese", dichiara il leader iracheno. "Il nostro Paese è tra quelli che maggiormente hanno patito e, quindi, sappiamo quanto i conflitti non portino a nulla", dice. "In passato il popolo iracheno ha sofferto immensamente per l'embargo, per i conflitti, per il terrorismo, per la guerra, per le invasioni e l'occupazione. Tutto questo lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle", ricorda Rashid. "Bisogna tutelare la vita dei civili. L'obiettivo è arrivare a una pace", esorta il presidente. "Il terrorismo è un male e fa male a tutti. Ed è dovere della comunità internazionale e del Medio Oriente arginarlo in ogni sua forma".