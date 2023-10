Guerra Israele-Hamas, news di oggi in diretta: Aperto valico di Rafah per gli sfollati, Tel Aviv decreta cessate il fuoco di 5 ore con Usa ed Egitto

Israele ha confermato di aver concordato con gli Stati Uniti e con l'Egitto cinque ore di cessate il fuoco per permettere l'apertura del valico di Rafah con la Striscia di Gaza. Fino alle 14 ora locale, le 13 in Italia, sarà quindi possibile l"ingresso di aiuti umanitari nell'enclave palestinese e l'evacuazione di cittadini stranieri. Lo confermano al Times of Israele fonti della sicurezza egiziana. "Se ritenete che sia sicuro, potreste voler avvicinarvi al valico di frontiera di Rafah: potrebbe esserci pochissimo preavviso se il valico apre e potrebbe aprire solo per un tempo limitato", afferma il Dipartimento di Stato Usa in una nota rivolgendosi agli americani che si trovano nella Striscia di Gaza.