Guerra Israele-Libano, news in diretta: Tel Aviv tratta proposta di tregua con Hamas: “Rilascio di 11-14 ostaggi e cessate il fuoco”

Gli aggiornamenti in diretta sulla guerra in Medio Oriente e sull'escalation tra Israele, Libano e Iran: tutte le ultime notizie sul conflitto a Gaza. I mediatori avrebbero proposto un accordo per il cessate il fuoco con il rilascio di 11-14 ostaggi tra Israele e Hamas.

In un nuovo attacco aereo, Israele ha provocato la morte di decine di persone in un edificio di 5 piani nella città settentrionale di Beit Lahia. Almeno 93 i morti e centinaia di feriti. Altre 40 persone sotto le macerie. Il direttore dell'ufficio stampa governativo gestito da Hamas lo ha definito un massacro di civili, bambini e donne. Nazioni Unite e Ue reagiscono alla messa al bando dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi da parte della Knesset.

Due consiglieri senior del presidente Usa Joe Biden sono attesi in Israele per un incontro col primo ministro per discutere di un potenziale cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah in Libano.

Guerra Israele, ultime notizie in diretta sull'escalation in Iran e Libano:

08:05 Idf: "Missile da Libano a Israele disintegrato a mezz'aria" "In seguito alle sirene che risuonavano nelle aree della Galilea Centrale, HaMifrats, HaAmakim, Alta Galilea, Sharon e Menashe, è stato identificato un missile terra-terra che attraversava il Libano verso il territorio israeliano. Il missile si è disintegrato a mezz'aria". Lo scrive il profilo Telegram di Idf. A cura di Gabriella Mazzeo 07:51 Idf: "Drone caduto su città costiera di Nahariya nel nord di Israele" Un drone è caduto nelle prime ore di oggi sulla città costiera di Nahariya, nel nord di Israele. A dirlo è l'esercito Idf su Telegram. Il veicolo senza pilota è stato rilevato dai sistemi poco prima della caduta. Non ci sono al momento informazioni su eventuali feriti o vittime. A cura di Gabriella Mazzeo 07:46 Guerra Israele-Libano, news di oggi in diretta sul conflitto in Medio Oriente Gaza – Distruzione dopo bombardamenti israeliani a Deir al-Balah Due consiglieri senior del presidente americano Joe Biden sono attesi quest'oggi in Israele per un incontro con il primo ministro per discutere un cessate il fuoco tra Tel Aviv e Hezbollah in Libano. Si lavora anche a un accordo tra Israele e Hamas con la proposta di un cessate il fuoco e il rilascio di 11-14 ostaggi. Massacro di civili in un edificio residenziale di 5 piani nella città settentrionale di Beit Lahia: almeno 93 morti nella notte scorsa dopo un attacco aereo israeliano e moltissimi feriti. Circa 40 persone ancora disperse. Il direttore dell'ufficio stampa governativo di Hamas: "Orribile massacro contro civili, donne e bambini". Nazioni Unite e Ue reagiscono alla messa al bando dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi: "Conseguenze devastanti". A cura di Gabriella Mazzeo