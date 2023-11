Guerra a Gaza, news di oggi in diretta. OMS: “L’ospedale al-Shifa è un cimitero”. Palestinesi uccisi anche in Cisgiordania

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha descritto il più grande ospedale di Gaza, quello di al-Shifa, come "un cimitero". La struttura sanitaria, che si trova nel nord della Striscia, è stata in prima linea negli intensi combattimenti degli ultimi giorni con le forze di difesa israeliane (IDF) che insistevano sul fatto che Hamas gestisse un centro di comando e controllo nei tunnel. Il portavoce dell'OMS Christian Lindmeier ha detto che circa 600 persone sono rimaste in ospedale: "Intorno ci sono cadaveri di cui non è possibile prendersi cura o nemmeno seppellirli o portarli in qualsiasi tipo di obitorio", ha detto. "L'ospedale non funziona più come dovrebbe. È quasi un cimitero", aggiunge Lindemeier.