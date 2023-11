Guerra a Gaza, news di oggi in diretta: oggi nuova liberazione di ostaggi israeliani e detenuti palestinesi. Primi aiuti nel nord di Gaza

L'Associazione dei prigionieri palestinesi ha confermato che oggi verranno rilasciati 42 detenuti dalle carceri israeliane. Nella lista, elaborata dalle autorità di Israele, figurano 18 donne e 24 minorenni. Come accaduto ieri, il rilascio avverrà attraverso il carcere di Ofer, appena fuori Ramallah in Cisgiordania. L'emittente al-Jazeera fa notare che non è stato reso noto l'orario in cui avverrà la loro scarcerazione.