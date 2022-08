Elezioni politiche 2022, ultime notizie: oggi si decide sull’accordo Pd-Verdi-Sinistra, botta e risposta Salvini-Meloni sulla leadership

Continua la campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre, le notizie di oggi in diretta. Nel centrosinistra non si trova l'accordo: Europa Verde ha detto sì alla coalizione con il Pd, ma Sinistra Italiana frena e riunisce l'assemblea oggi. In serata ci sarà l'eventuale via libera, ma bisognerà capire se Calenda ritirerà il veto posto ieri quando ha detto "no alla coalizione con Sinistra e Verdi". In ogni caso Bonelli e i suoi hanno chiuso a un accordo con il Movimento 5 Stelle. Insomma, quella con il Partito Democratico è l'unica via. Nel frattempo nel centrodestra è duello di leadership. Salvini dice "con un voto in più sarò io premier", ma Meloni a Fox news rilancia: "Potrei essere la prima presidente del Consiglio donna della storia italiana".

