Elezioni politiche 2022, le notizie di oggi: Meloni chiude campagna cdx: “Pronti a governare”, Letta: “Non può cambiare Costituzione da sola”

Chi vincerà le elezioni del 25 settembre? Le ultime notizie di oggi su partiti, candidati e sondaggi in vista del voto: mancano 2 giorni all'apertura dei seggi elettorali. Il centrodestra ha chiuso la campagna elettorale da Piazza del Popolo a Roma, Meloni: "Pronti a governare, sistema di potere della sinistra sta per finire". E annuncia la riforma del presidenzialismo. Letta l'attacca: "Vuole cambiare Costituzione da sola? Italiani lo impediranno". Intanto continua lo scontro sul reddito di cittadinanza: ancora attacchi tra Conte e Renzi, ma non solo.

Lo speciale elezioni di Fanpage.it:

