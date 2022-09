Abbiamo messo a confronto la Piazza del Popolo di Letta e Meloni: non c’è stata gara A Piazza del Popolo a Roma hanno chiuso la loro campagna elettorale prima il centrodestra e poi il Pd, ma il confronto – nel momento in cui parlavano rispettivamente Meloni e Letta – è stato abbastanza impari.

A cura di Tommaso Coluzzi

Piazza del Popolo a Roma è stata il teatro della chiusura della campagna elettorale del centrodestra prima e del Partito Democratico poi. Ieri la coalizione data per strafavorita alle elezioni del 25 settembre, poi il Pd che ha cercato di impostare la sua intera campagna sull'essere alternativo proprio alla destra. Il confronto tra le piazze, però, è una sostanziale conferma di quanto visto nei sondaggi – prima che ci fosse lo stop – e nelle tendenze degli ultimi mesi. Ovvero una maggioranza abbastanza netta per il centrodestra.

La differenza tra le due piazze non è stata schiacciante, ma le persone che sono andate ad ascoltare il comizio del centrodestra sono state indubbiamente di più. Le due foto a confronto – nello specifico – sono state scattate nel momento in cui sui rispettivi palchi parlavano Giorgia Meloni ed Enrico Letta. La leader di Fratelli d'Italia ha parlato ieri per ultima rispetto ai suoi colleghi degli altri partiti – Berlusconi, Lupi e Salvini – mentre il segretario del Pd, ovviamente, ha chiuso l'evento sul palco questa sera. La piazza del Pd, inoltre, è stata – in generale – molto più fredda di quella del centrodestra.

Va detto che, per l'atto conclusivo di una campagna elettorale breve ma intensa, né il centrodestra né il Pd sono riusciti a riempire Piazza del Popolo. Con i dem sono alleati anche +Europa e Verdi e Sinistra, che però hanno chiuso ieri le loro campagne elettorali. Letta, tra l'altro, ha anche partecipato a quella del partito di Emma Bonino. Insomma, è solo un confronto tra piazze e il risultato alle urne non dovrà per forza rispecchiare quanto visto oggi e ieri a Roma. Ma un'idea su quali siano gli equilibri di forza, anche questa volta, la piazza l'ha restituita. Ora i leader si preparano per i loro discorsi nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 settembre, quando arriveranno i risultati delle elezioni e non ci sarà più spazio per le ipotesi.