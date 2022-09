Elezioni politiche 2022, ultime notizie: botta e risposta Conte-Meloni, Letta attacca la leader FdI sul presidenzialismo

La Russia prova "in tutti in Paesi" a influenzare il voto, e " Putin ha capito che può influenzare la democrazia con gli strumenti della democrazia". Lo dice a Repubblica il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans. Che aggiunge: "In tempo di guerra, poi, un'autocrazia ha vita più facile rispetto ad una democrazia. Noi stiamo difendendo la democrazia e non soltanto l'Ucraina. Il Cremlino punta ad avere i suoi amici dappertutto. Pensa che i democratici siano deboli e decadenti. Nella sua visione ultranazionalista dello Stato, ritiene di poter agire senza limiti".

Secondo Timmermans, la Lega non nasconde la sua posizione filorussa. "Salvini lo fa apertamente. Ma anche negli altri paesi ci sono partiti con lo stesso legame, come la Le Pen in Francia. Fortunatamente i nostri cittadini, soprattutto gli italiani, stanno capendo e ho visto reazioni molto sane. Anche il capo della Lega non indossa più la maglia con la faccia di Putin, ha capito che deve stare attento con questo amore".

Sulla destra ha affermato: "Il sovranismo ci fa fare un salto indietro di trent'anni. Non offre soluzioni ma illusioni" e "non importa quel che dicono adesso, i sovranisti sono sempre contro l'Europa". Infine conclude: l'agenda sociale del centrodestra "mette paura".