Covid, le notizie di oggi: possibili restrizioni a Natale, Speranza: “Insistere sui vaccini”. In Austria lockdown per i non vaccinati

Salgono ancora i contagi da Covid-19 in Italia ma i dati su ricoveri e terapie intensive restano stabili. Nella giornata di ieri sono stati registrati 7.569 casi e 36 morti su 445.593 tamponi effettuati. Il governo valuta nuovi provvedimenti per Natale se la curva dei contagi dovesse aumentare ulteriormente. Il ministro della Salute Speranza: "Insistere sui vaccini per evitare nuove restrizioni. Da mantenere comportamenti corretti". Valutazioni del governo sulla durata del Green Pass: possibile riduzione a 9 mesi. Sui tamponi il ministero della Salute valuta interventi sulla durata: il Green Pass ottenuto tramite tampone potrebbe durare 48 ore per i molecolari (non più 72) e 24 per i rapidi (non più 48). Il ministro degli Esteri Di Maio: "Non possiamo permetterci errori, abbiamo perso l'8% del Pil a causa della pandemia"

Israele dà l'ok per le vaccinazioni ai bimbi nella fascia dai 5 agli 11 anni con dosi Pfizer/BioNTech. La quarta ondata preoccupa il mondo: in Germania si torna allo smart working mentre da oggi l'Austria impone il lockdown alle persone non vaccinate per contrastare la crescita della curva epidemiologica.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti