"La risalita dei contagi c'è, per ora non è clamorosa, ma del resto la variante Delta rimpiazzerà quella Alfa. Però non bisogna allarmarsi: stavolta abbiamo i vaccini e bisogna correre a immunizzarsi". A dirlo l'epidemiologo Paolo Bonanni, medico di sanità pubblica e docente ordinario di Igiene all' Università di Firenze, parlando dell'evolversi dell'epidemia di Covid in un'intervista al Corriere della Sera. "Abbiamo tutti visto le immagini dei festeggiamenti, degli assembramenti per le partite degli Europei di calcio nelle grandi città come Roma, Napoli, Milano – ha proseguito -. Persone in gran parte senza mascherine: ecco, quello ha contribuito a diffondere i contagi in un momento in cui diventa dominante la variante Delta". Secondo l'epidemiologo "la curva salirà, l'estate non segna la fine di tutti i problemi, lo sappiamo, ma chi è doppiamente vaccinato non ha motivi per preoccuparsi". Poi c'è il caso degli over 60 che non si vaccinano. "Bisogna convincere quel 10-15% di fascia anagrafica a immunizzarsi – ha concluso – perché sono i primi a rischiare la vita con la variante Delta. Proprio questa dovrebbe essere un motivo per vaccinarsi".