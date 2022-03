Covid Italia, le notizie di oggi: risale la curva dei contagi, aumentano ricoveri ordinari e terapie intensive

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi martedì 8 marzo: nell'ultimo bollettino 22.083 casi e 130 morti. Risale la curva epidemica dopo un mese e mezzo di dati in discesa. In aumento anche i ricoveri ordinari e le terapie intensive. Palù: "Il virus potrebbe essere sfuggito dal laboratorio di Wuhan". Tamponi per i profughi in arrivo dall'Ucraina in Italia: il Ministero della Salute dispone test diagnostici nelle 48 ore dall'ingresso, indipendentemente dalla certificazione verde Covid-19. In Italia 134.669.393 milioni di somministrazioni del vaccino anti-Covid.

Nel mondo 448.175.615 contagi e 6.027.404 morti.

