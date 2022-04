Covid Italia, le news di oggi: isolata variante Omicron 4 a Monza, cosa cambia da maggio per mascherine e Green Pass

Sono 136.803.908 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate finora in Italia, il 96,4 per cento di quelle consegnate, pari a 141.900.542, di cui 95.340.720 di Pfizer/BioNtech, 25.446.743 di Moderna, 11.514.521 di Vaxzevria-AstraZeneca, 6.726.093 di Pfizer pediatrico, 1.849.465 di Janssen e 1.023.000 di Novavax. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 48.600.758 pari al 90,01 per cento della popolazione over 12. È quanto emerge dal bollettino sull'andamento della campagna di vaccinazione a cura della presidenza del Consiglio, del ministero della Salute e della struttura commissariale per l'emergenza sanitaria, aggiornato alle 06:17 di oggi. Il totale dei guariti da al massimo sei mesi è pari a 1.877.463, il 3,48 per cento della popolazione over 12 guarita da al massimo 6 mesi senza alcuna somministrazione. Sono state, poi, somministrate 39.334.589 dosi addizionali/richiamo (booster), l'82,48 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di tali somministrazioni, che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi.