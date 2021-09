Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: cala la curva dei contagi in Italia, meno di 100mila positivi grazie ai vaccini

Le ultime notizie sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti su vaccini e green pass di oggi, mercoledì 29 settembre. Nel bollettino di ieri 2.985 contagi e 65 morti per Covid. Il CTS ha dato il via libera all'aumento della capienza di stadi, cinema, teatri e musei. Il Ministero: "Terza dose a over 80, ospiti Rsa e sanitari". Aifa, ok a 3 farmaci tra cui Anakinra per ospedalizzati. Presentati a Fda dati su sperimentazione vaccino Pfizer ai bambini tra 5 e 11 anni. L'azienda statunitense studia un farmaco per prevenire Covid-19 all'interno di famiglie in cui c'è una persona contagiata dal virus. Sanofi sospende sperimentazione del vaccino a mRna: "Troppo tardi".

Nel mondo oltre 4,7 milioni i morti, oltre 6 miliardi dosi somministrate. Il Presidente Usa Biden ha ricevuto la terza dose di vaccino Covid. La Norvegia ha eliminato tutte le restrizioni anti-Covid grazie al boom di vaccini, ma è stata inserita dai Cdc tra le mete a più alto rischio contagi. Giappone, revocato lo stato d'emergenza.

