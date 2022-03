Covid Italia, news di oggi: in aumento ricoveri e terapie intensive alla vigilia della fine dello stato di emergenza

Le notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi, martedì 29 marzo. Nel bollettino di ieri 30.710 positivi e 95 morti. Tasso di positività al 14,5%. Agenas, occupazione posti in ospedale cresce in 10 Regioni alla vigilia della fine dello stato di emergenza, previsto per il 31 marzo. Il ministro della Salute Speranza: "Sulla quarta dose di vaccino sono previste verifiche se e in che periodo farla". In calo, intanto, la somministrazione di prime e terze dosi di vaccino.

Nel mondo 482.324.333 contagi e 6.127.365 morti per Covid. In Cina torna il lockdown: Omicron blocca la città di Shanghai per 5 giorni.

