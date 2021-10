Covid, le notizie di oggi. Vaccino, verso dose di richiamo per over 60 e per vaccinati con J&J. Nel Regno Unito non escluso il ricorso al pass vaccinale dopo boom di nuovi casi

Continua l'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo. Ieri sono stati registrati nel nostro Paese 3.725 positivi e 24 vittime, con il tasso di positività è allo 0,9%. È quanto emerge dal bollettino di ieri del Ministero della Salute. Aumentano i ricoveri in area medica e terapia intensiva. Oltre 300 contagi in Sicilia. Ecco, di seguito, il dettaglio regione per regione:

Lombardia: +393

Veneto: +398

Campania: +467

Emilia-Romagna: +316

Lazio: +459

Piemonte: +160

Sicilia: +375

Toscana: +280

Puglia: +127

Friuli-Venezia Giulia: +148

Marche: +118

Liguria: +62

Abruzzo: +83

Calabria: +79

P.A. Bolzano: +5

Sardegna: +5

Umbria: +70

P.A. Trento: +30

Basilicata: +16

Molise: +4

Valle d'Aosta: +3

Tutta Italia in zona bianca. Per Franco Locatelli, membro del Cts e presidente del Consiglio superiore della Sanità, si va verso un richiamo per i vaccinati con Johnson e Johnson e gli over 60. Per i più giovani si vedrà più avanti. Intanto, sono 88.748.661 le dosi di vaccino finora somministrate nel nostro Paese, con 44.377.699 persone che hanno completato il ciclo vaccinale, pari all'82,17% della popolazione over 12. restano gravi le condizioni dei due coniugi no vax di origine bulgara ricoverati a Padova.

Nel mondo 243.657.129 contagi e 4.947.967 morti. Nuova impennata di casi nel Regno Unito: Boris Johnson valuta l'introduzione del pass vaccinale, finora escluso. Negli Usa Fauci ha dichiarato che a novembre potrebbero cominciare le vaccinazioni per gli under 12. Epidemia fuori controllo in Europa dell'Est: in Romania un morto ogni 5 minuti. Cina, salta la maratona di Pechino per rischio contagi.