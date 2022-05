Covid Italia, news di oggi: su voli dall’Italia resta obbligo mascherina. Iss: reinfezioni Covid salgono al 5,8%, oltre 400mila totali

Le ultime notizie e gli aggiornamenti di oggi sul Covid-19. Nell'ultimo bollettino registrati in Italia 38.507 casi e 115 morti. Iss: reinfezioni Covid salgono al 5,8%, oltre 400mila totali. Vaccini Covid, il report di Gimbe: “Pericoloso aspettare l’autunno per la quarta dose”. In Europa la mascherina non sarà più obbligatoria in aereo dal 16 maggio, per voli in partenza dall'Italia resta l'obbligo fino al 15 giugno. Nuova mappa Ue del rischio Covid: Italia ancora in rosso scuro, crollo test nell’Est Europa. Il governatore lombardo Fontana è stato prosciolto dall'accusa di frode nel caso camici. Omicron presente al 100% in Italia: la sottovariante BA.2 è dominante, ma si registrano casi di BA.4 e BA.5.

In Corea del Nord annunciato il lockdown: altri 174mila contagi e 21 decessi per coronavirus. Oms riferisce che in Europa sono stati superati i due milioni di morti. Cina, 51 nuovi casi locali a Pechino in 24 ore.

