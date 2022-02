Covid, le news di oggi in Italia: in calo la curva dei contagi, l’Ecdc: “Pandemia non è finita, Omicron non sarà ultima variante”

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi domenica 13 febbraio. Nel bollettino dei contagi di ieri si contano 62.231 casi e 269 morti. In calo anche l'occupazione di terapie intensive e reparti di area medica. Da venerdì addio all'obbligo di mascherine all'aperto, riaperte anche le discoteche in Italia. Bimbo di 10 anni morto di Covid a Pomezia era ricoverato all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Iss: stabili i casi di Covid in età scolare, calano ricoveri in fascia d'età 0-19 anni.

Proteste no vax e no pass a Parigi assediata. L'Austria allenta le restrizioni: nei luoghi di cultura e attività non essenziali cade la regola del "2-G". In Australia proteste contro l'obbligo vaccinale. Norvegia, il premier annuncia fine di quasi tutte le restrizioni. L'Ecdc avverte: "Pandemia non è finita, Omicron non sarà ultima variante".

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti